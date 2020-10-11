У столиці сталася смертельна аварія з мотоциклістом (відео)



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Фото Вартові.Еспресо

У Оболонському районі Києва у ДТП загинув мотоцикліст

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У Києві, в Оболонському районі при в’їзді до столиці сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув мотоцикліст.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, автомобіль Hyundai Coupe (Tiburon) рухався вулицею Богатирською від міста Вишгорода. Дівчина-водій вирішила розвернутися у зворотньому напрямку (до Вишгорода) у дозволеному для розвороту місці, але при цьому не пропустила мотоцикл, який рухався головною також в напрямку Вишгорода.

Відбулося зіткнення, від якого Hyundai відкинуло на зустрічну смугу. В результаті ДТП мотоцикліст отримав травми несумісні з життям і помер на місці. Водійка Hyundai за попередніми даними, серйозних травм не отримала, лише шок. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

До слова, 8 жовтня, близько 8 години на вулиці Митрополита Шептицького в Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та автобуса МАЗ.

Як повідомлялося, на Одещині легковик влетів у вантажівку, одна людина загинула.