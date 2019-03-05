На пустирі поблизу Дарницького вокзалу знайшли людські останки (фото, відео)



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Експерти зробили висновок, що кістки належать людині Фото: Інформатор

Правоохоронці передали на експертизу знайдені кістки

У вівторок, 5 березня, в Києві на вулиці Привокзальній виявили кістки, схожі на людські. Останки знаходилися на пустирі поблизу Дарницького вокзалу.

Виклик на лінію 102 надійшов о 09:50. Про це повідомляє Інформатор.

За словами працівників «Київзеленбуду», вони займалися прибиранням території. У цей момент вони звернули увагу, що на землі лежать предмети, схожі на кістки. На місце прибули правоохоронці, експерти, оглянули знахідку та зробили висновок, що кістки справді належать людині. Однак визначити стать і вік можна тільки після проведення експертиз.

Також поруч з місцем, де виявили останки, почали копати землю. Результат не змусив себе довго чекати: з ґрунту почали діставати кістки і знаходити останки тіла.

Правоохоронці зібрали все, що було знайдено, і передали на експертизу.

На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, 4 березня у затоці Комуніст в Дарницькому районі столиці виявили тіло чоловічої статі.