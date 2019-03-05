Вбивство головного свідка у справі «діамантових прокурорів»: поліція розшукує підозрюваного



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Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови було виявлено в автомобілі Фото: Нацполіція

Поліцейські опитують свідків

Поліцейські працюють над встановленням та затриманням підозрюваного у вчиненні вбивства чоловіка в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години було вбито головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова.

За повідомлення поліції, потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні «Мерседеса» на вулиці Флоренції. «До київських правоохоронців близько 11:15 надійшло повідомлення, що в автомобілі, припаркованому у дворі будинку, пролунав постріл, після чого з машини вибіг невідомий та втік у двори», - інформують у поліції.

На місці події в салоні іномарки правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

«Поліцейські працюють над встановленням та затриманням підозрюваного у вчиненні вбивства, опитують свідків та очевидців для встановлення всіх обставин та причин даного кримінального правопорушення», - повідомили в поліції.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.