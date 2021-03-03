Під Офісом генерального прокурора протестували проти індійської вакцини

Мітинг під Офісом генпрокурора не був численим

Учасники пакету вимагали розслідувати закупівлю препарату

Сьогодні, 3 березня, під Офісом генпрокурора мітингували противники використання препарату від Covid-19 виробництва компанії AstraZeneca (Covishield)к Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, учасники мітингу висловлювали сумніви у якості вакцини та закликали відкрити кримінальну справу проти чиновників МОЗ, які її закупили.

«Група людей вважає, що CoviShield має сумнівну якість, тому проти чиновників МОЗ слід відкрити кримінальну справу», – йдеться в повідомленні.

При цьому мітингувальники стверджують, що вакцина була куплена компанією «Божа благодать» зі статутним фондом в $1000, яка раніше займалася будівництвом. Однак, як стало відомо, основним видом діяльності у неї значиться не будівництво, а торгівля фруктами, м'ясом і фармацевтичними товарами.

Голова МОЗ Максим Степанов раніше говорив, що сам індійський виробник Serum Institute вибрав цю компанію.

Як повідомлялося раніше, індійську версію вакцини в Україні зареєструвала компанія «Грейс Оф Год» (в перекладі - «божа благодать») з ознаками фірми-одноденки. Компанія була заснована три місяці тому в спальному районі столиці.