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    Під Офісом генерального прокурора протестували проти індійської вакцини

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    Мітинг під Офісом генпрокурора не був численим - Під Офісом генерального прокурора протестували проти індійської вакцини
    Мітинг під Офісом генпрокурора не був численим
    Фото: facebook.com/pavlovskynews/

    Учасники пакету вимагали розслідувати закупівлю препарату

    Сьогодні, 3 березня, під Офісом генпрокурора мітингували противники використання препарату від Covid-19 виробництва компанії AstraZeneca (Covishield)к Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, учасники мітингу висловлювали сумніви у якості вакцини та закликали відкрити кримінальну справу проти чиновників МОЗ, які її закупили.

    «Група людей вважає, що CoviShield має сумнівну якість, тому проти чиновників МОЗ слід відкрити кримінальну справу», – йдеться в повідомленні.

    При цьому мітингувальники стверджують, що вакцина була куплена компанією «Божа благодать» зі статутним фондом в $1000, яка раніше займалася будівництвом. Однак, як стало відомо, основним видом діяльності у неї значиться не будівництво, а торгівля фруктами, м'ясом і фармацевтичними товарами.

    Голова МОЗ Максим Степанов раніше говорив, що сам індійський виробник Serum Institute вибрав цю компанію.

    Як повідомлялося раніше, індійську версію вакцини в Україні зареєструвала компанія «Грейс Оф Год» (в перекладі - «божа благодать») з ознаками фірми-одноденки. Компанія була заснована три місяці тому в спальному районі столиці.

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    Теги: Київ торгівля будівництво протест Україна Максим Степанов вакцинація
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