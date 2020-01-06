На Різдво у Києві обмежать рух транспорту



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Можливе короткочасне закриття метро

У Києві 7 січня обмежать рух транспорту у зв'язку зі святковими заходами до Різдва. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

У розпорядженні КМДА № 1769 передбачено, що 7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку).

«7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів», - вказано у повідомленні.

У разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота».

«У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» і «Майдан Незалежності», - попереджають у КМДА.

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:

тролейбуси № 6 - від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 - від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

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