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    Рятувальники закликають українців провести Святвечір без піротехніки

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    Рятувальники закликають українців провести Святвечір без піротехніки

    У ДСНС нагадали, як правильно поводитися з піротехнікою

    Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до українців, аби ті відмовитися від забавок з петардами, салютами та феєрверками у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків.

    Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

    «Із метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків.

    Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!», - пишуть рятувальники.

    Фахівці ДСНС нагадують, що у період новорічних та Різдвяних свят традиційно значно збільшується кількість надзвичайних подій – у більшості випадків через недотримання  правил пожежної безпеки.

    Так, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Він запалив салют, а той різко вибухнув.

    Втім, у ДСНС все ж таки дали рекомендації для тих, хто не уявляє Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів:

    • купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
    • перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
    • забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
    • забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
    • при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
    • забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
    • не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
    • запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
    • якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
    • пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
    • піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.

     

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