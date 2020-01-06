Рятувальники закликають українців провести Святвечір без піротехніки



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У ДСНС нагадали, як правильно поводитися з піротехнікою

Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до українців, аби ті відмовитися від забавок з петардами, салютами та феєрверками у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

«Із метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків.

Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!», - пишуть рятувальники.

Фахівці ДСНС нагадують, що у період новорічних та Різдвяних свят традиційно значно збільшується кількість надзвичайних подій – у більшості випадків через недотримання правил пожежної безпеки.

Так, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Він запалив салют, а той різко вибухнув.

Втім, у ДСНС все ж таки дали рекомендації для тих, хто не уявляє Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів: