  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На семи вулицях Києва зникла вода через аварії (адреси)

    • Розсилка
    На семи вулицях Києва зникла вода через аварії (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У середу, 9 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Богдана Хмельницького, 19-21;
    • Землянський пров., 3, 5, 11, 13, 15;
    • вул. Воздвиженська, 27, 28, 29, 30, 29А, 29Б, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 41-58, 60, 60А;
    • Замковецький пров., 1-7, 2-20;
    • вул. Білицька, 18-100, 15-61,
    • вул. Михайла Драгоманова, 19;
    • пр-т. Леся Курбаса, 3.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

    У середу, 9 жовтня, у десятках будинків буде відключено воду через планові ремонтні роботи.

    Як повідомлялося, 8 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ