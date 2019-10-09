На семи вулицях Києва зникла вода через аварії (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У середу, 9 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Богдана Хмельницького, 19-21;

Землянський пров., 3, 5, 11, 13, 15;

вул. Воздвиженська, 27, 28, 29, 30, 29А, 29Б, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 41-58, 60, 60А;

Замковецький пров., 1-7, 2-20;

вул. Білицька, 18-100, 15-61,

вул. Михайла Драгоманова, 19;

пр-т. Леся Курбаса, 3.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

У середу, 9 жовтня, у десятках будинків буде відключено воду через планові ремонтні роботи.

Як повідомлялося, 8 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.