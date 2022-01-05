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    На що перетворився головний годинник Києва (відео)

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    На електронному табло годинника на Будинку профспілок більшість часу демонструється реклама - На що перетворився головний годинник Києва (відео)
    На електронному табло годинника на Будинку профспілок більшість часу демонструється реклама
    фото: скріншот із відео

    Головний годинник на Майдані Незалежності в Києві виконує не властиві йому функції

    Головний годинник країни, розташований на Будинку профспілок у центрі Києва, більшість часу демонструє рекламу. Тому майже неможливо дізнатися, котра година та температура повітря в Києві.На це звернула увагу журналістка Наталія Нагорна. На своїй сторінці у Facebook вона розмістила відео.

    Зараз годинник показує рекламу морозива «Хрещатик», рекламу ЛУНу та ін. Причому, деяка реклама на табло таким мілким шрифтом, що не кожен може прочитати, про що йдеться.

    Журналістка показала, як близько трьох хвилин демонструвалася реклама і лише потім на годиннику висвітилися дата і час.

    До слова, на будівлі Інституту історії України Національної академії наук України по вулиці Грушевського, 4 відреставровано годинник із найбільшим у Києві циферблатом.

    Годинник діаметром два метри працював орієнтовно з 1958 року, понад 10 років тому він зламався і через складний механізм його не могли тривалий час відремонтувати.

    Тепер кияни щогодини зможуть почути бій курантів, а також о 12:00 лунатиме мелодія пісні «Реве та стогне Дніпр широкий», а о 18:00 всі зможуть послухати мелодію пісні «Як тебе не любити, Києве мій».

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    Теги: Київ кияни реклама Хрещатик
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    На що перетворився головний годинник Києва (відео)