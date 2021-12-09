На будівлі в центрі Києва «заспіває» відреставрований годинник

Годинник діаметром два метри на будівлі Інституту історії України Національної академії наук працював орієнтовно з 1958 року

Годинник із найбільшим у Києві циферблатом відреставрували

На будівлі Інституту історії України Національної академії наук України по вулиці Грушевського, 4 відреставровано годинник із найбільшим у Києві циферблатом. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Годинник діаметром два метри працював орієнтовно з 1958 року, понад 10 років тому він зламався і через складний механізм його не могли тривалий час відремонтувати.

«До реставрації годинника, який знаходиться у самому серці Києва, було докладено багато зусиль, зокрема проведено експертну оцінку, замінено механізм, відновлено циферблат та підсвітку. До реставрації долучилися 300 небайдужих киян, їх імена зазначено на встановленій на будівлі табличці», – розповіла депутатка Київради Ксенія Семенова.

Депутатка додала, що кияни щогодини зможуть почути бій курантів, а також о 12:00 лунатиме мелодія пісні «Реве та стогне Дніпр широкий», а о 18:00 всі зможуть послухати мелодію пісні «Як тебе не любити, Києве мій».

До слова, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.

Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору на Контрактовій площі. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.



