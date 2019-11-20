Чергова ДТП у Києві: Audi вилетіла на зустрічну смугу і перекинулась (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій автомобіля не впорався з керуванням Фото: Інформатор

Постраждалих у ДТП немає

У ніч на середу, 20 листопада, в Києві на з'їзді з Кільцевої дороги на проспект Перемоги сталася ДТП з перекиданням. Автомобіль Audi A4 вилетів на смугу зустрічного руху та перекинувся.

Аварія трапилася близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, Audi виїжджала по закругленій ділянці дороги з Кільцевої на проспект Перемоги. У момент повороту водій автомобіля не впорався з керуванням, вилетів на смугу зустрічного руху та перекинувся.

Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці зазначили, що попередньо причиною аварії стали погодні умови та слизька дорога.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. В результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.