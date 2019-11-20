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    Чергова ДТП у Києві: Audi вилетіла на зустрічну смугу і перекинулась (фото, відео)

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    Водій автомобіля не впорався з керуванням - Чергова ДТП у Києві: Audi вилетіла на зустрічну смугу і перекинулась (фото, відео)
    Водій автомобіля не впорався з керуванням
    Фото: Інформатор

    Постраждалих у ДТП немає

    У ніч на середу, 20 листопада, в Києві на з'їзді з Кільцевої дороги на проспект Перемоги сталася ДТП з перекиданням. Автомобіль Audi A4 вилетів на смугу зустрічного руху та перекинувся.

    Аварія трапилася близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, Audi виїжджала по закругленій ділянці дороги з Кільцевої на проспект Перемоги. У момент повороту водій автомобіля не впорався з керуванням, вилетів на смугу зустрічного руху та перекинувся.

    Обійшлося без постраждалих.

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    Чергова ДТП у Києві: Audi вилетіла на зустрічну смугу і перекинулась (фото, відео)
    Чергова ДТП у Києві: Audi вилетіла на зустрічну смугу і перекинулась (фото, відео)
    Чергова ДТП у Києві: Audi вилетіла на зустрічну смугу і перекинулась (фото, відео)
    Чергова ДТП у Києві: Audi вилетіла на зустрічну смугу і перекинулась (фото, відео)
    Чергова ДТП у Києві: Audi вилетіла на зустрічну смугу і перекинулась (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці зазначили, що попередньо причиною аварії стали погодні умови та слизька дорога.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. В результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.

    Національна поліція України ДТП Київ дороги водій автомобіль
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