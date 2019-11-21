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    У Києві автомобіль на смерть збив жінку

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    У Києві автомобіль на смерть збив жінку

    Дорожньо-транспортна пригода сталася на Троєщині у столиці

    У Деснянському районі столиці автомобіль Hyundai Matrix на смерть збив жінку, яка перебігала дорогу. Про це повідомляє Інформатор.

    Інцидент трапився у середу, 20 листопада, приблизно о 21:40 на вулиці Пуховській, 7 на Троєщині.

    Як зазначається, водій автомобіля, що їхав вулицею, занадто пізно побачив на дорозі пішохода та не встиг загальмувати. У результаті цього постраждала потрапила під колеса транспорту.

    За попередньою інформацією, жінка померла від травм, які були несумісні з життям. На вигляд жінці було приблизно 50 років.

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