У Києві автомобіль на смерть збив жінку
Дорожньо-транспортна пригода сталася на Троєщині у столиці
У Деснянському районі столиці автомобіль Hyundai Matrix на смерть збив жінку, яка перебігала дорогу. Про це повідомляє Інформатор.
Інцидент трапився у середу, 20 листопада, приблизно о 21:40 на вулиці Пуховській, 7 на Троєщині.
Як зазначається, водій автомобіля, що їхав вулицею, занадто пізно побачив на дорозі пішохода та не встиг загальмувати. У результаті цього постраждала потрапила під колеса транспорту.
За попередньою інформацією, жінка померла від травм, які були несумісні з життям. На вигляд жінці було приблизно 50 років.