Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП
Внаслідок ДТП, що сталася пізно ввечері 19 листопада на вул. Зодчих, 30 у Святошинському районі столиці, загинули водій і пасажир легкового автомобіля та отримали травми 11 пасажирів мікроавтобуса. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
ДТП сталася за участю Toyota RAV4 та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.
Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували тіло водія Toyota RAV4, якого було затиснуто між сидінням та панеллю приладів, та передали правоохоронцям.
Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. Повідомлялося, що в результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.
Правоохоронці розповіли, що попередньо, Mercedes їхав в сторону проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. У якийсь момент одна з машин вилетіла на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення.
Від удару позашляховик вилетів з проїжджої частини і уперся в дерево.