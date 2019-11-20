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    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла

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    Рятувальники деблокували тіло водія Toyota RAV4, якого було затиснуто між сидінням та панеллю приладів - Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Рятувальники деблокували тіло водія Toyota RAV4, якого було затиснуто між сидінням та панеллю приладів
    Фото: ДСНС

    Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП

    Внаслідок ДТП, що сталася пізно ввечері 19 листопада на вул. Зодчих, 30 у Святошинському районі столиці, загинули водій і пасажир легкового автомобіля та отримали травми 11 пасажирів мікроавтобуса. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    ДТП сталася за участю Toyota RAV4 та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

    Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували тіло водія Toyota RAV4, якого було затиснуто між сидінням та панеллю приладів, та передали правоохоронцям.

    Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла
    Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла

    Нагадаємо, у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. Повідомлялося, що в результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.

    Правоохоронці розповіли, що попередньо, Mercedes їхав в сторону проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. У якийсь момент одна з машин вилетіла на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення.

    Від удару позашляховик вилетів з проїжджої частини і уперся в дерево.

     

    Національна поліція України ДТП Київ ДСНС смерть водій автомобіль рятувальники
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