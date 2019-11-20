Зіткнення маршрутки і позашляховика у Києві: кількість постраждалих зросла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники деблокували тіло водія Toyota RAV4, якого було затиснуто між сидінням та панеллю приладів Фото: ДСНС

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП

Внаслідок ДТП, що сталася пізно ввечері 19 листопада на вул. Зодчих, 30 у Святошинському районі столиці, загинули водій і пасажир легкового автомобіля та отримали травми 11 пасажирів мікроавтобуса. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

ДТП сталася за участю Toyota RAV4 та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували тіло водія Toyota RAV4, якого було затиснуто між сидінням та панеллю приладів, та передали правоохоронцям.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. Повідомлялося, що в результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.

Правоохоронці розповіли, що попередньо, Mercedes їхав в сторону проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. У якийсь момент одна з машин вилетіла на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення.

Від удару позашляховик вилетів з проїжджої частини і уперся в дерево.