Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
В аварію потрапили три автомобілі
Сьогодні, 20 листопада, на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради сталася ДТП за участі трьох автомобілів: Volkswagen Golf, КІА Ріо і SsangYong.
Аварія трапилася о 07:40 на повороті з вулиці Грушевського на Шовковичну, повідомляє кореспондент «Главкома».
КІА Rіо і SsangYong повертали з вулиці Грушевського на Шовковичну, а Volkswagen Golf піднімався по Грушевського на зелений сигналі світлофора.
За попередніми даними, водій КІА не надав перевагу у русі Volkswagen, внаслідок чого сталося зіткнення. Після удару Volkswagen влетів у SsangYong.
В двох автомобілях спрацювали подушки безпеки. Постраждалих немає, але водії перебувають у шоковому стані.
На місці працює швидка допомога і поліція.
Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.
Через ДТП рух по вулиці Грушевського ускладнено, утворився затор.
Як повідомлялося, у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. В результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.