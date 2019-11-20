Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)



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ДТП сталася на світлофорі на повороті з вулиці Грушевського на Шовковичну Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В аварію потрапили три автомобілі

Сьогодні, 20 листопада, на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради сталася ДТП за участі трьох автомобілів: Volkswagen Golf, КІА Ріо і SsangYong.

Аварія трапилася о 07:40 на повороті з вулиці Грушевського на Шовковичну, повідомляє кореспондент «Главкома».

КІА Rіо і SsangYong повертали з вулиці Грушевського на Шовковичну, а Volkswagen Golf піднімався по Грушевського на зелений сигналі світлофора.

За попередніми даними, водій КІА не надав перевагу у русі Volkswagen, внаслідок чого сталося зіткнення. Після удару Volkswagen влетів у SsangYong.

В двох автомобілях спрацювали подушки безпеки. Постраждалих немає, але водії перебувають у шоковому стані.

На місці працює швидка допомога і поліція.

Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

Через ДТП рух по вулиці Грушевського ускладнено, утворився затор.

Як повідомлялося, у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. В результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.