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    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)

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    ДТП сталася на світлофорі на повороті з вулиці Грушевського на Шовковичну - Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    ДТП сталася на світлофорі на повороті з вулиці Грушевського на Шовковичну
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В аварію потрапили три автомобілі

    Сьогодні, 20 листопада, на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради сталася ДТП за участі трьох автомобілів: Volkswagen Golf, КІА Ріо і SsangYong.

    Аварія трапилася о 07:40 на повороті з вулиці Грушевського на Шовковичну, повідомляє кореспондент «Главкома».

    КІА Rіо і SsangYong повертали з вулиці Грушевського на Шовковичну, а Volkswagen Golf піднімався по Грушевського на зелений сигналі світлофора.

    За попередніми даними, водій КІА не надав перевагу у русі Volkswagen, внаслідок чого сталося зіткнення. Після удару Volkswagen влетів у SsangYong.

    В двох автомобілях спрацювали подушки безпеки. Постраждалих немає, але водії перебувають у шоковому стані.

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    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Біля Верховної Ради сталася серйозна ДТП: рух ускладнено (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На місці працює швидка допомога і поліція.

    Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

    Через ДТП рух по вулиці Грушевського ускладнено, утворився затор.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. В результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.

    Національна поліція України ДТП Верховна Рада Київ водій автомобіль
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