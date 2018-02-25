У Швейцарських Альпах на лижників зійшла лавина

Рятувальники робили все можливе для постраждалих

У Швейцарських Альпах через сход лавин цими вихідними загинули троє лижників і четверо отримали травми. Про це повідомляє видання The Local. Двох швейцарських лижника знесло лавиною в районі Шато Д'О у кантоні Во на заході країни. 55-річна жінка загинула на місці, а її 61-річний чоловік отримав травми. Постраждалого вертольотом доправили до



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AFP

Рятувальники робили все можливе для постраждалих

У Швейцарських Альпах через сход лавин цими вихідними загинули троє лижників і четверо отримали травми. Про це повідомляє видання The Local.

Двох швейцарських лижника знесло лавиною в районі Шато Д'О у кантоні Во на заході країни. 55-річна жінка загинула на місці, а її 61-річний чоловік отримав травми. Постраждалого вертольотом доправили до лікарні.

Ще четверо лижників потрапили під лавину на горі Тса, над селищем Аролла в південному швейцарському кантоні Валлі. Рятувальники на вертольоті прибули на місце сходження лавини та відкопали лижників і доставити їх до лікарні. Пізніше, від отриманих травм померла 40-річна жінка.

Ще двох лижників лавина накрила у кантоні Берна. Один з чоловіків через важкі травми помер у лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок сходження лавини в центральній Японії, яка може бути викликана виверженням вулкану Кусацу-Сіране, загинув один солдат, ще мінімум 14 людей біли поранені.