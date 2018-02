У британському Лестері прогримів потужний вибух у будинку

В охопленому вогнем будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири

В британському місті Лестер стався вибух, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.

Про це повідомляє ВВС.

Правоохоронці перекрили дві прилеглі дороги та закликають людей уникати району, де стався вибух.

Речник поліції міста заявив, що мобілізовані рятувальні сили, включаючи шість пожежних машин.

У пожежно-рятувальній службі додають, що поки немає інформації про постраждалих.

#Leicester

VIDEO: Aftermath of an explosion in the Hinckley Road area of Leicester pic.twitter.com/niA7iHgK60