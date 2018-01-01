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    У британському Лестері прогримів потужний вибух у будинку

    В охопленому вогнем будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири
    В британському місті Лестер стався вибух, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці. Про це повідомляє ВВС. Правоохоронці перекрили дві прилеглі дороги та закликають людей уникати району, де стався вибух. Речник поліції міста заявив, що мобілізовані рятувальні сили, включаючи шість
    • Вчора, 23:39
    • Розсилка
    Поки немає інформації про постраждалих
    Поки немає інформації про постраждалих

    В охопленому вогнем будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири

    В британському місті Лестер стався вибух, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.

    Про це повідомляє ВВС.

    Правоохоронці перекрили дві прилеглі дороги та закликають людей уникати району, де стався вибух.

    Речник поліції міста заявив, що мобілізовані рятувальні сили, включаючи шість пожежних машин.

    У пожежно-рятувальній службі додають, що поки немає інформації про постраждалих.

    Вибух стався у двоповерховому будинку. Чи є там люди, які не змогли евакуюватися, наразі не відомо.

    Як повідомляє газета The Daily Mail, в будинку знаходяться магазини Londis і Western Park. Над ними розташовані квартири.

    Нагадаємо, у суботу, 24 лютого, в місті Адем у Ємені пролунали два потужні вибухи, внаслідок чого загинули і постраждали десятки людей.

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