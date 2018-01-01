У британському Лестері прогримів потужний вибух у будинку
- Вчора, 23:39
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Розсилка
В охопленому вогнем будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири
В британському місті Лестер стався вибух, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.
Про це повідомляє ВВС.
Правоохоронці перекрили дві прилеглі дороги та закликають людей уникати району, де стався вибух.
Речник поліції міста заявив, що мобілізовані рятувальні сили, включаючи шість пожежних машин.
У пожежно-рятувальній службі додають, що поки немає інформації про постраждалих.
#Leicester— вєяєη (@BRN_86) 25 февраля 2018 г.
VIDEO: Aftermath of an explosion in the Hinckley Road area of Leicester pic.twitter.com/niA7iHgK60
Вибух стався у двоповерховому будинку. Чи є там люди, які не змогли евакуюватися, наразі не відомо.
Як повідомляє газета The Daily Mail, в будинку знаходяться магазини Londis і Western Park. Над ними розташовані квартири.
BREAKING: #Leicester 'explosion not believed to be terror-related'https://t.co/FLCygK0B2D pic.twitter.com/4OQAc85Bff— Daily Mirror (@DailyMirror) 25 февраля 2018 г.
Нагадаємо, у суботу, 24 лютого, в місті Адем у Ємені пролунали два потужні вибухи, внаслідок чого загинули і постраждали десятки людей.