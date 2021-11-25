На Софійській площі поряд із ялинкою буде ковзанка: деталі новорічних святкувань

Головну ялинку в Києві прикрашатимуть 20 тисяч іграшок

На Софійській площі в Києві 5 грудня розпочнеться монтаж головної міської ялинки та інсталяції. Побачити новорічну красуню кияни зможуть вже 10-11 грудня. Про це розповів президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі у Києві Ігор Добруцький, повідомляє «Парламент.ua».

Ялинка буде штучною, для неї львівські майстри розписують іграшки вже другий місяць.

Дизайн головної київської ялинки завжди розробляє сам Ігор Добруцький. Він малює ескізи кількох варіантів, якими потім дизайнер робить макети. А ось потім уся ця краса вирушає на художню раду КМДА, за якою, власне, останнє слово.

Як уже повідомлялося, цьогоріч головна новорічна ялинка у Києві буде прикрашена на тему народження Ісуса.

Навколо ялинки збудують панно. Все це вінчатиме великий купол з ілюмінацією. Уся інсталяція буде близько 68 м у діаметрі. Дерево прикрасять 20 тисяч ялинкових іграшок золотого та червоного кольорів.

Офіційне відкриття новорічної ялинки на Софійській площі традиційно відбудеться з мером Віталієм Кличком та святим Миколаєм 19 грудня о 16:00. Не буде жодних живих концертів на площі, до яких кияни так звикли у докарантинні часи.

Цього разу ялинку на Софійській площі міська влада дозволила залишити до 19 січня.

Але зовсім без розваг кияни не залишаться. На Софійській площі до Володимирського проїзду, Маріїнському парку та парку Дружби Народів на киян чекатимуть ярмарки, фудкорти. А навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому спорудять ковзанку, яка також відкриється 19 грудня.

Більшість розваг через карантинні обмеження вирішили перенести до Добропарку, розташованого за Києвом. При цьому Добруцький стверджує, що киянам туди легко дістатися – від кількох станцій метро ходитимуть маршрутки.

Як повідомлялося, цьогоріч на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.