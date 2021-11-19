Новорічна оренда житла: на що зріс попит та які ціни

Українці вже активно шукають будинки на Закарпатті з басейнами та саунами

Збільшився попит на однокімнатні квартири в окремих містах

До новорічних свят ще більше місяця, але кількість житла, яке орендодавці готові здавати щодобово, почала збільшуватися. Про це свідчать дані жовтневої аналітики на OLX Нерухомість.

Українці ж вже активно шукають будинки на Закарпатті з басейнами та саунами, а також квартири. Найбільше виросла кількість трикімнаток в Івано-Франківську – на 84%.

Ближче до зимового сезону українці стали активніше шукати подобове житло. Найпопулярніший напрям для будинку на добу – запит «Карпати». Вже у жовтні його вводили у пошуковому рядку майже 6,8 тис. разів. Слідом за ним намагаються знайти дім з басейном, дім з банею та житло у Буковелі.

Напередодні свят вже у жовтні порівняно з минулим місяцем особливо збільшився попит на однокімнатки в окремих містах. Орендарі стали цікавитися на 41% більше житлом у Чернігові, на 39% – у Хмельницькому, на 21% – у Вінниці.

Двокімнаток ріст цін торкнувся менше – лише 4% в середньому по Україні. Якщо дивитися на топ міст за цим критерієм, то у Львові та Вінниці ріст найбільший – на 12,5%. Самі ж орендарі стали проявляти активніший інтерес до об’єктів у Житомирі – на 71%, Миколаєві – 36% й у Хмельницькому – 31%.

Трикімнатні квартири зараз можна винайняти подобово на 3% дорожче. При цьому у Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку орендна плата за добу зросла на понад 20%. Що ж до попиту, у жовтні порівняно з вереснем на +83% більше українці стали відгукуватися на оголошення у Херсоні. У Черкасах впала вартість орендної плати, але попри це теж піднявся інтерес до трикімнаток – на +79%. На 65% стали більше цікавитися великим житлом у Житомирі.

Вартість подобового житла у популярних напрямках України має такий вигляд

Жовтень 2021 (ціна за добу у грн) 1-кімнатні 2-кімнатні 3-кімнатні Київ 800 1 100 1 700 Одеса 600 750 1 300 Львів 600 800 1 200 Дніпро 600 700 650 Харків 500 700 1 050 Івано-Франківськ 500 600 875 Хмельницький 500 500 600 Чернівці 550 600 775

До новорічних свят орендодавці починають здавати більше будинків. Особливо це помітно у Києві – нині там на 9% зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче орендувати подобово. На другому місці – Славське, на третьому – Яремче.

Ціни на будинки у містах, де пропонують найбільше об’єктів у жовтні, виглядають так

Одеса – в середньому 2.500 грн/доба

Київ – 5 000 грн

Яремче – 1 200 грн

Славське – 850 грн

Харків – 2 000 грн

Дніпро – 3 000 грн

Нагадаємо, у листопаді на вторинному ринку житла Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси очікується зниження попиту в межах 17–20%.

Також повідомлялося, що у листопаді на первинному ринку житла очікується обвал попиту.