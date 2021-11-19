Новорічна оренда житла: на що зріс попит та які ціни
Збільшився попит на однокімнатні квартири в окремих містах
До новорічних свят ще більше місяця, але кількість житла, яке орендодавці готові здавати щодобово, почала збільшуватися. Про це свідчать дані жовтневої аналітики на OLX Нерухомість.
Українці ж вже активно шукають будинки на Закарпатті з басейнами та саунами, а також квартири. Найбільше виросла кількість трикімнаток в Івано-Франківську – на 84%.
Ближче до зимового сезону українці стали активніше шукати подобове житло. Найпопулярніший напрям для будинку на добу – запит «Карпати». Вже у жовтні його вводили у пошуковому рядку майже 6,8 тис. разів. Слідом за ним намагаються знайти дім з басейном, дім з банею та житло у Буковелі.
Напередодні свят вже у жовтні порівняно з минулим місяцем особливо збільшився попит на однокімнатки в окремих містах. Орендарі стали цікавитися на 41% більше житлом у Чернігові, на 39% – у Хмельницькому, на 21% – у Вінниці.
Двокімнаток ріст цін торкнувся менше – лише 4% в середньому по Україні. Якщо дивитися на топ міст за цим критерієм, то у Львові та Вінниці ріст найбільший – на 12,5%. Самі ж орендарі стали проявляти активніший інтерес до об’єктів у Житомирі – на 71%, Миколаєві – 36% й у Хмельницькому – 31%.
Трикімнатні квартири зараз можна винайняти подобово на 3% дорожче. При цьому у Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку орендна плата за добу зросла на понад 20%. Що ж до попиту, у жовтні порівняно з вереснем на +83% більше українці стали відгукуватися на оголошення у Херсоні. У Черкасах впала вартість орендної плати, але попри це теж піднявся інтерес до трикімнаток – на +79%. На 65% стали більше цікавитися великим житлом у Житомирі.
Вартість подобового житла у популярних напрямках України має такий вигляд
|
Жовтень
2021
(ціна за добу у грн)
|
1-кімнатні
|
2-кімнатні
|
3-кімнатні
|
Київ
|
800
|
1 100
|
1 700
|
Одеса
|
600
|
750
|
1 300
|
Львів
|
600
|
800
|
1 200
|
Дніпро
|
600
|
700
|
650
|
Харків
|
500
|
700
|
1 050
|
Івано-Франківськ
|
500
|
600
|
875
|
Хмельницький
|
500
|
500
|
600
|
Чернівці
|
550
|
600
|
775
До новорічних свят орендодавці починають здавати більше будинків. Особливо це помітно у Києві – нині там на 9% зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче орендувати подобово. На другому місці – Славське, на третьому – Яремче.
Ціни на будинки у містах, де пропонують найбільше об’єктів у жовтні, виглядають так
- Одеса – в середньому 2.500 грн/доба
- Київ – 5 000 грн
- Яремче – 1 200 грн
- Славське – 850 грн
- Харків – 2 000 грн
- Дніпро – 3 000 грн
Нагадаємо, у листопаді на вторинному ринку житла Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси очікується зниження попиту в межах 17–20%.
Також повідомлялося, що у листопаді на первинному ринку житла очікується обвал попиту.