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    Новорічна оренда житла: на що зріс попит та які ціни

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    Українці вже активно шукають будинки на Закарпатті з басейнами та саунами - Новорічна оренда житла: на що зріс попит та які ціни
    Українці вже активно шукають будинки на Закарпатті з басейнами та саунами
    фото: koruna.ua

    Збільшився попит на однокімнатні квартири в окремих містах

    До новорічних свят ще більше місяця, але кількість житла, яке орендодавці готові здавати щодобово, почала збільшуватися. Про це свідчать дані жовтневої аналітики на OLX Нерухомість.

    Українці ж вже активно шукають будинки на Закарпатті з басейнами та саунами, а також квартири. Найбільше виросла кількість трикімнаток в Івано-Франківську – на 84%.

    Ближче до зимового сезону українці стали активніше шукати подобове житло. Найпопулярніший напрям для будинку на добу – запит «Карпати». Вже у жовтні його вводили у пошуковому рядку майже 6,8 тис. разів. Слідом за ним намагаються знайти дім з басейном, дім з банею та житло у Буковелі.

    Напередодні свят вже у жовтні порівняно з минулим місяцем особливо збільшився попит на однокімнатки в окремих містах. Орендарі стали цікавитися на 41% більше житлом у Чернігові, на 39% – у Хмельницькому, на 21% – у Вінниці.

    Двокімнаток ріст цін торкнувся менше – лише 4% в середньому по Україні. Якщо дивитися на топ міст за цим критерієм, то у Львові та Вінниці ріст найбільший – на 12,5%. Самі ж орендарі стали проявляти активніший інтерес до об’єктів у Житомирі – на 71%, Миколаєві – 36% й у Хмельницькому – 31%.

    Трикімнатні квартири зараз можна винайняти подобово на 3% дорожче. При цьому у Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку орендна плата за добу зросла на понад 20%. Що ж до попиту, у жовтні порівняно з вереснем на +83% більше українці стали відгукуватися на оголошення у Херсоні. У Черкасах впала вартість орендної плати, але попри це теж піднявся інтерес до трикімнаток – на +79%. На 65% стали більше цікавитися великим житлом у Житомирі.

    Вартість подобового житла у популярних напрямках України має такий вигляд

    Жовтень

    2021

    (ціна за добу у грн)

    1-кімнатні

    2-кімнатні

    3-кімнатні

    Київ

    800

    1 100

    1 700

    Одеса

    600

    750

    1 300

    Львів

    600

    800

    1 200

    Дніпро

    600

    700

    650

    Харків

    500

    700

    1 050

    Івано-Франківськ

    500

    600

    875

    Хмельницький

    500

    500

    600

    Чернівці

    550

    600

    775

    До новорічних свят орендодавці починають здавати більше будинків. Особливо це помітно у Києві – нині там на 9% зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче орендувати подобово. На другому місці – Славське, на третьому – Яремче.

    Ціни на будинки у містах, де пропонують найбільше об’єктів у жовтні, виглядають так

    • Одеса – в середньому 2.500 грн/доба
    • Київ – 5 000 грн
    • Яремче – 1 200 грн
    • Славське – 850 грн
    • Харків – 2 000 грн
    • Дніпро – 3 000 грн

    Нагадаємо, у листопаді на вторинному ринку житла Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси очікується зниження попиту в межах 17–20%.

    Також повідомлялося, що у листопаді на первинному ринку житла очікується обвал попиту.

    Теги: Харків нерухомість свята ціни новорічні свята
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    Новорічна оренда житла: на що зріс попит та які ціни