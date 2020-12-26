Начхали на карантин: Різдво у Львові святкували без масок та соціальної дистанції

У центрі Львова зібралися сотні людей

У п’ятницю, 25 грудня, на центральній площі Львова зібралося кілька сотень людей, щоб відсвяткувати Різдво Христове на григоріанським календарем.

Зокрема, перед Оперним театром традиційно розмістився різдвяний ярмарок.

Проте, як видно на відео, яке опублікували у мережі, львів’яни та гості міста здебільшого начхали на коронавірусні обмеження та прийшли на свято без масок та не зберігали соціальну дистанцію.

Також на відеозаписі видно, що частина обслуговуючого персоналу на ярмарку не дотримувалася маскового режиму.

До слова, Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні.

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

Ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.