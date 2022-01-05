Забудовник під прикриттям «тітушок» вирізав дерева в центрі Києва (фото, відео)

Під «новорічний шумок» невідомі вирубали останні дерева на Черепановій горі

У перші дні січня невідомі вирізали дерева на Черепановій горі у Печерському районі Києва. Про це повідомляється у соцмережі.

4 січня відбулася вирубка дерев на південно-західному схилі Черепанової гори, написав на своїй сторінці у Facebook киянин Кирило Степанець. Він пригадав, що колись тут був затишний лісопарк, де бігали білки та гуло пташине царство.

Співкоординатор «Штабу оборони Києва» Сергій Мельниченко повідомив, що «група злочинців, під прикриттям «правоохоронців» та кількох десятків «ті тушок» без відповідної картки на огорожу Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації завезли декілька екскаваторів та бензопилами зрізали кілька десятків піввікових дерев».

За його даними, в 2019 році ДАБІ видала будівельникам дозвіл на забудову 30-поверховим монстром територію Черепанової гори. «Тобто, на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення та благоустрій території по вул. Госпітальна, 4 у Печерському районі Києва», - написав Мельниченко на своїй сторінці у Facebook.

Як інформує «Київ оперативний», сьогодні, 5 січня, група молодиків знесла зелений паркан, встановлений на Черепановій горі на місці зрубаних дерев.

Нагадаємо, нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.

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