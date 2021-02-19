На станції метро «Харківська» чотири дні не працюватиме один вхід

Нові турнікети вже встановлені та працюють у вестибюлі №1 станції «Харківська»

На станції завершається встановлення нових турнікетів

На станції метро «Харківська» з 20 до 23 лютого тимчасово не працюватиме вестибюль №2 (східний вестибюль). Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

На станції проводитиметься заміна турнікетів на сучасні.

Нагадаємо, що нові турнікети вже встановлені та працюють у вестибюлі №1 станції «Харківська», а також на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Контактова площа».

Сучасні турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

Нагадаємо, на станції «Контрактова площа» з 9 лютого проводилася заміна турнікетів. У зв'язку з цим не працював вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал).

Через ці роботи на станції у години пік була величезна тиснява.

Адміністрація київського метрополітену також попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.

«Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.