На станції метро «Харківська» чотири дні не працюватиме один вхід
На станції завершається встановлення нових турнікетів
На станції метро «Харківська» з 20 до 23 лютого тимчасово не працюватиме вестибюль №2 (східний вестибюль). Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.
На станції проводитиметься заміна турнікетів на сучасні.
Нагадаємо, що нові турнікети вже встановлені та працюють у вестибюлі №1 станції «Харківська», а також на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Контактова площа».
Сучасні турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.
Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.
Нагадаємо, на станції «Контрактова площа» з 9 лютого проводилася заміна турнікетів. У зв'язку з цим не працював вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал).
Через ці роботи на станції у години пік була величезна тиснява.
Адміністрація київського метрополітену також попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.
«Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.