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    На станції метро «Харківська» чотири дні не працюватиме один вхід

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    Нові турнікети вже встановлені та працюють у вестибюлі №1 станції &laquo;Харківська&raquo;&nbsp; - На станції метро «Харківська» чотири дні не працюватиме один вхід
    Нові турнікети вже встановлені та працюють у вестибюлі №1 станції «Харківська» 
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    На станції завершається встановлення нових турнікетів

    На станції метро «Харківська» з 20 до 23 лютого тимчасово не працюватиме вестибюль №2 (східний вестибюль). Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    На станції проводитиметься заміна турнікетів на сучасні.

    Нагадаємо, що нові турнікети вже встановлені та працюють у вестибюлі №1 станції «Харківська», а також на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Контактова площа».

    Сучасні турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

    Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

    Нагадаємо, на станції «Контрактова площа» з 9 лютого проводилася заміна турнікетів. У зв'язку з цим не працював вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал).

    Через ці роботи на станції у години пік була величезна тиснява.

    Адміністрація київського метрополітену також попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.

    «Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Київ громадський транспорт метро
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