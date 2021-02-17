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    Смертей у метро поменшає. На платформах почали встановлювати дефібрилятори (фото)

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    Дефібрилятори вже розміщено на станціях &laquo;Хрещатик&raquo;, &laquo;Театральна&raquo; і &laquo;Політехнічний інститут&raquo; - Смертей у метро поменшає. На платформах почали встановлювати дефібрилятори (фото)
    Дефібрилятори вже розміщено на станціях «Хрещатик», «Театральна» і «Політехнічний інститут»
    Фото: Київський метрополітен

    Планується розмістити дефібрилятори на платформах 19 станцій київської підземки

    У столичній підземці розпочали розміщення автоматичних дефібриляторів у місцях, погоджених з авторами проєкту «РеаніМетро».

    Так, 17 лютого обладнання вже розміщено на станціях «Хрещатик», «Театральна» і «Політехнічний інститут». Провести роботи заплановано до 1 березня поточного року. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Загалом проєктом громадського бюджету передбачено розміщення 19 дефібриляторів на станціях у відкритому доступі.

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    Смертей у метро поменшає. На платформах почали встановлювати дефібрилятори (фото)
    Смертей у метро поменшає. На платформах почали встановлювати дефібрилятори (фото)
    Смертей у метро поменшає. На платформах почали встановлювати дефібрилятори (фото)
    Смертей у метро поменшає. На платформах почали встановлювати дефібрилятори (фото)
    Смертей у метро поменшає. На платформах почали встановлювати дефібрилятори (фото)

    «На жаль, переможець тендеру по громадському бюджету не забезпечив поставку та супровідні документи належної якості. Було підписано відповідний акт рекламації та подано претензію до постачальника у встановленому законом порядку», – зазначили у метрополітені.

    Аптечки, передбачені проєктом, було закуплено та вже розміщено на станціях у місцях, погоджених з авторами проєкту. Вивчається питання додаткової закупівлі обладнання.

    Нагадаємо, що раніше було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори, які розміщено у касових залах станцій.

    Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники Муніципальної варти Києва, кваліфіковані надавати необхідну медичну допомогу пасажирам у разі потреби.

    11 лютого на станції метро «Видубичі» в Києві помер пасажир.

    Теги: метро
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