Смертей у метро поменшає. На платформах почали встановлювати дефібрилятори (фото)

Дефібрилятори вже розміщено на станціях «Хрещатик», «Театральна» і «Політехнічний інститут»

Планується розмістити дефібрилятори на платформах 19 станцій київської підземки

У столичній підземці розпочали розміщення автоматичних дефібриляторів у місцях, погоджених з авторами проєкту «РеаніМетро».

Так, 17 лютого обладнання вже розміщено на станціях «Хрещатик», «Театральна» і «Політехнічний інститут». Провести роботи заплановано до 1 березня поточного року. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Загалом проєктом громадського бюджету передбачено розміщення 19 дефібриляторів на станціях у відкритому доступі.

«На жаль, переможець тендеру по громадському бюджету не забезпечив поставку та супровідні документи належної якості. Було підписано відповідний акт рекламації та подано претензію до постачальника у встановленому законом порядку», – зазначили у метрополітені.

Аптечки, передбачені проєктом, було закуплено та вже розміщено на станціях у місцях, погоджених з авторами проєкту. Вивчається питання додаткової закупівлі обладнання.

Нагадаємо, що раніше було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори, які розміщено у касових залах станцій.

Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники Муніципальної варти Києва, кваліфіковані надавати необхідну медичну допомогу пасажирам у разі потреби.

11 лютого на станції метро «Видубичі» в Києві помер пасажир.