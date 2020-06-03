Вночі на Нивках горіли гаражі



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Пожежа виникла на покрівлі гаража

Автомобілі під час пожежі не постраждали

У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Івана Виговського, 19 (колишня вул. Маршала Гречка) в Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:14.

На місце події виїхали рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло на покрівлі одного з гаражів на площі 10 кв. м. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 02:40 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:51 - ліквідувати.

Також задля перевірки та попередження розповсюдження пожежі було відкрито 2 сусідні гаражі та з одного з них евакуйовано автомобіль Volkswagen Transporter T4.

Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, розібрано 15 кв. м покрівлі гаража.

Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.