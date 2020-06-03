У Києві на ходу спалахнув автомобіль



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Фото: ДСНС

Водієві не вдалося загасити вогонь

У вівторок, 2 червня, ввечері під час руху по проспекту Степана Бандери в Оболонському районі столиці загорівся автомобіль Opel Vivaro. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 19:14.

Водій відразу ж зупинився та намагався загасити займання. Також чоловіку загасити полум’я допомагали інші водії, які проїжджали поруч. Проте, їм це не вдалося, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

На місце події прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 19:34 бійці локалізували займання та о 19:44 – ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля, моторний відсік, капот, передні фари, крила.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомляється, у ніч на 3 червня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Івана Виговського, 19 в Подільському районі столиці.