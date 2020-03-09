У Києві горів будинок, є постраждалий (фото)



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До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць спецтехніки Фото: ДСНС

Мешканець квартири госпіталізований із отруєнням продуктами горіння

У неділю, 8 березня, сталася пожежа в одній із квартир на 5-му поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Соборності, 18 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 17:30.

Загорання виникло в одній із кімнат двохкімнатної квартири.

За попередніми даними, у квартирі перебував її мешканець, 1977 року народження, котрого сусіди вивели із задимленої квартири та передали медикам. Чоловіка було госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 17:55 пожежу було локалізована, а о 18:22 – ліквідовано. Внаслідок загоряння пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

Для ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється