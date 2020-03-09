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    Новини

    У Києві горів будинок, є постраждалий (фото)

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    До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць спецтехніки - У Києві горів будинок, є постраждалий (фото)
    До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць спецтехніки
    Фото: ДСНС

    Мешканець квартири госпіталізований із отруєнням продуктами горіння

    У неділю, 8 березня, сталася пожежа в одній із квартир на 5-му поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Соборності, 18 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 17:30.

    Загорання виникло в одній із кімнат двохкімнатної квартири.

    За попередніми даними, у квартирі перебував її мешканець, 1977 року народження, котрого сусіди вивели із задимленої квартири та передали медикам. Чоловіка було госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 17:55 пожежу було локалізована, а о 18:22 – ліквідовано. Внаслідок загоряння пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

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    У Києві горів будинок, є постраждалий (фото)
    У Києві горів будинок, є постраждалий (фото)

    Для ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється

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