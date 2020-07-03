На столичній Троєщині чоловік стріляв у перехожого (фото)



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Поліція відправила вилучену у зловмисника зброю на експертизу Фото: Нацполіція

Біля магазину під час конфлікту зловмисник спричинив численні вогнепальні поранення місцевому мешканцю

Лікарі швидкої допомоги з вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі Києва госпіталізували чоловіка з вогнепальними пораненнями у різні частини тіла. Про це медики повідомили до поліції.

За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

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На місці події правоохоронці провели низку необхідних першочергових слідчих дій та вилучили відео з камер спостереження для вивчення.

Зі слів 33-річного потерпілого встановлено, що біля магазину у нього із наглядно знайомим чоловіком виник конфлікт. Потім зловмисник дістав зброю і здійснив близько восьми пострілів у напрямку опонента.

Правопорушника поліцейські затримали за місцем його мешкання. У приміщенні виявили предмет, схожий на пістолет, з патронами. Зброю слідчі вилучили та направили на експертизу.

Нападником виявився раніше не судимий киянин, 1976 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.