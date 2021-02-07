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    У Києві спалахнула потужна пожежа біля бізнес-центру «Леонардо» (відео)

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    <p>З вікон цокольного поверху валять густі клуби диму</p> - У Києві спалахнула потужна пожежа біля бізнес-центру «Леонардо» (відео)

    З вікон цокольного поверху валять густі клуби диму

    Фото Сегодня

    На місці працює загін ДСНС

    Сильна пожежа спалахнула в неділю, 7 лютого, біля бізнес-центру «Леонардо» в Києві.

    Про це інформує Сегодня.

    На опублікованому відеоролику видно, як з вікон валять густі клуби диму.

    За попередніми даними, загоряння сталося на цокольному поверсі кафе «Бістро».

    Також журналісти додали, що пожежа поруч з бізнес-центром «Леонардо» в Києві посилюється. На місці вже працюють рятувальні бригади ДСНС.

    Нагадаємо, у ніч на 5 лютого сталася масштабна пожежа у с. Феневичі Іванківського району. Загоряння виникло у двоповерховій складській будівлі СПД «Недашківський» розміром 50х20 м. Вогнем знищено будівлю складу та готову продукцію (двері) на площі 1 тис. кв. м.

    У ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

    До слова, 7 лютого у Києві, вночі горів торговельний ринок.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 5 лютого, на світанку сталась пожежа в одній із квартир на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку на б. Вацлава Гавела, 75 у Солом’янському районі столиці. 

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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