У Києві спалахнула потужна пожежа біля бізнес-центру «Леонардо» (відео)

На місці працює загін ДСНС

Сильна пожежа спалахнула в неділю, 7 лютого, біля бізнес-центру «Леонардо» в Києві.

Про це інформує Сегодня.

На опублікованому відеоролику видно, як з вікон валять густі клуби диму.

За попередніми даними, загоряння сталося на цокольному поверсі кафе «Бістро».

Також журналісти додали, що пожежа поруч з бізнес-центром «Леонардо» в Києві посилюється. На місці вже працюють рятувальні бригади ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого сталася масштабна пожежа у с. Феневичі Іванківського району. Загоряння виникло у двоповерховій складській будівлі СПД «Недашківський» розміром 50х20 м. Вогнем знищено будівлю складу та готову продукцію (двері) на площі 1 тис. кв. м.

У ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

До слова, 7 лютого у Києві, вночі горів торговельний ринок.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 5 лютого, на світанку сталась пожежа в одній із квартир на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку на б. Вацлава Гавела, 75 у Солом’янському районі столиці.