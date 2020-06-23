На території лікарні в Києві горів автомобіль
Вогонь серйозно пошкодив автомобіль
Протягом минулої доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Перший виклик до оперативно-координаційного центру надійшов 22 червня о 20:08. Під час руху на вул. Олени Теліги, 41 у Шевченківському районі столиці загорівся автомобіль.
«До місця виклику негайно було направлено вогнеборців 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі Merсedes Sprinter. О 20:34 пожежу вогнеборці ліквідували. Внаслідок пожежі в автомобілі згоріла фара, частково пошкоджено лакофарбове покриття крила», - йдеться в повідомленні.
Другий виклик надійшов 23 червня о 01:40. На території одного із медичних закладів на вул. Миропільській, 8 у Деснянському районі столиці горів автомобіль.
До місця виклику було направлено бійців 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі ВАЗ-2106. Вогнеборці ліквідували пожежу о 02:18. Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон, багажний відсік, колеса та лакофарбове покриття автомобіля.
Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюються правоохоронними органами.
Жертв та постраждалих немає.