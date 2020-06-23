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    Новини

    На території лікарні в Києві горів автомобіль

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    Ліквідація пожежі&nbsp;в автомобілі Merсedes Sprinter - На території лікарні в Києві горів автомобіль
    Ліквідація пожежі в автомобілі Merсedes Sprinter
    Фото: ДСНС

    Вогонь серйозно пошкодив автомобіль

    Протягом минулої доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Перший виклик до оперативно-координаційного центру надійшов 22 червня о 20:08. Під час руху на вул. Олени Теліги, 41 у Шевченківському районі столиці загорівся автомобіль.

    «До місця виклику негайно було направлено вогнеборців 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі Merсedes Sprinter. О 20:34 пожежу вогнеборці ліквідували. Внаслідок пожежі в автомобілі згоріла фара, частково пошкоджено лакофарбове покриття крила», - йдеться в повідомленні.

    Другий виклик надійшов 23 червня о 01:40. На території одного із медичних закладів на вул. Миропільській, 8 у Деснянському районі столиці горів автомобіль.

    До місця виклику було направлено бійців 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі ВАЗ-2106. Вогнеборці ліквідували пожежу о 02:18. Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон, багажний відсік, колеса та лакофарбове покриття автомобіля.

    Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюються правоохоронними органами.

    Жертв та постраждалих немає.

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