На території лікарні в Києві горів автомобіль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліквідація пожежі в автомобілі Merсedes Sprinter Фото: ДСНС

Вогонь серйозно пошкодив автомобіль

Протягом минулої доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик до оперативно-координаційного центру надійшов 22 червня о 20:08. Під час руху на вул. Олени Теліги, 41 у Шевченківському районі столиці загорівся автомобіль.

«До місця виклику негайно було направлено вогнеборців 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі Merсedes Sprinter. О 20:34 пожежу вогнеборці ліквідували. Внаслідок пожежі в автомобілі згоріла фара, частково пошкоджено лакофарбове покриття крила», - йдеться в повідомленні.

Другий виклик надійшов 23 червня о 01:40. На території одного із медичних закладів на вул. Миропільській, 8 у Деснянському районі столиці горів автомобіль.

До місця виклику було направлено бійців 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі ВАЗ-2106. Вогнеборці ліквідували пожежу о 02:18. Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон, багажний відсік, колеса та лакофарбове покриття автомобіля.

Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюються правоохоронними органами.

Жертв та постраждалих немає.