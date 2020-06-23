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    У Чорнобильській зоні третій день триває ліквідація лісової пожежі (фото)

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    Наразі у зоні ЧАЕС спостерігається тління деревини - У Чорнобильській зоні третій день триває ліквідація лісової пожежі (фото)
    Наразі у зоні ЧАЕС спостерігається тління деревини
    Фото: ДСНС

    Пожежею була охоплена площа 3 га

    Станом на ранок 23 червня триває ліквідація пожежі у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва.

    Наразі спостерігається тління пеньків та деревини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

    До гасіння залучено 6 чоловік та 2 одиниць техніки лісового господарства.

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    У Чорнобильській зоні третій день триває ліквідація лісової пожежі (фото)
    У Чорнобильській зоні третій день триває ліквідація лісової пожежі (фото)

    Як повідомлялося, пожежа на території Луб’янського лісництва виникла 21 червня.

    О 20:40 пожежу було локалізовано на площі 3 га.

    На гасіння пожежі  від «Чорнобильської Пущі» та ДСНС України залучено 12 одиниць техніки 60 чоловік особового складу.

    пожежа ДСНС ЧАЕС Чорнобильська зона рятувальники ліс
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