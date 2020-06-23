У Чорнобильській зоні третій день триває ліквідація лісової пожежі (фото)
Наразі у зоні ЧАЕС спостерігається тління деревини
Фото: ДСНС
Пожежею була охоплена площа 3 га
Станом на ранок 23 червня триває ліквідація пожежі у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва.
Наразі спостерігається тління пеньків та деревини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
До гасіння залучено 6 чоловік та 2 одиниць техніки лісового господарства.
Як повідомлялося, пожежа на території Луб’янського лісництва виникла 21 червня.
О 20:40 пожежу було локалізовано на площі 3 га.
На гасіння пожежі від «Чорнобильської Пущі» та ДСНС України залучено 12 одиниць техніки 60 чоловік особового складу.