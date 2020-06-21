У Кривому Розі під час пожежі у багатоповерхівці загинув підліток



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Вогнем знищено домашнє майно в квартирі та пошкоджено балконну раму в квартирі на четвертому поверсі Фото ДСНС

До ліквідації пожежі було залучено 15 людей особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки

Сьогодні о 03:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому багатоповерховому будинку на вулиці Сімонова Довгинцівського району міста Кривий Ріг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

По прибуттю співробітників ДСНС на місце встановлено, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Під час проведення розвідки, рятувальники у складі газодимозахисної ланки виявили на балконі квартири, де виникла пожежа тіло хлопчика, 2006 року народження. Дитина мала першу групу інвалідності.

Під час пожежі рятувальники вивели по сходовим клітинам на свіже повітря, 5 осіб, з них одну дитину (2019 року народження) з квартир, розташованих поверхами вище.

Вогнем знищено домашнє майно в квартирі та пошкоджено балконну раму в квартирі на четвертому поверсі. Загальна площа пожежі становить 30 кв. метрів.

Пожежу локалізовано о 03:58 та ліквідовано о 04:38.

До ліквідації пожежі залучено 15 людей особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у Кривому Розі горів центральний ринок, вогнем знищено 22 павільйони.

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