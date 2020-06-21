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    Події в Україні

    У Кривому Розі під час пожежі у багатоповерхівці загинув підліток

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    Вогнем знищено домашнє майно в квартирі та пошкоджено балконну раму в квартирі на четвертому поверсі - У Кривому Розі під час пожежі у багатоповерхівці загинув підліток
    Вогнем знищено домашнє майно в квартирі та пошкоджено балконну раму в квартирі на четвертому поверсі
    Фото ДСНС

    До ліквідації пожежі було залучено 15 людей особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки

    Сьогодні о 03:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому багатоповерховому будинку на вулиці Сімонова Довгинцівського району міста Кривий Ріг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    По прибуттю співробітників ДСНС на місце встановлено, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

    Під час проведення розвідки, рятувальники у складі газодимозахисної ланки виявили на балконі квартири, де виникла пожежа тіло хлопчика, 2006 року народження. Дитина мала першу групу інвалідності.

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    У Кривому Розі під час пожежі у багатоповерхівці загинув підліток
    У Кривому Розі під час пожежі у багатоповерхівці загинув підліток
    У Кривому Розі під час пожежі у багатоповерхівці загинув підліток
    У Кривому Розі під час пожежі у багатоповерхівці загинув підліток
    Фото ДСНС

    Під час пожежі рятувальники вивели по сходовим клітинам на свіже повітря, 5 осіб, з них одну дитину (2019 року народження) з квартир, розташованих поверхами вище.

    Вогнем знищено домашнє майно в квартирі та пошкоджено балконну раму в квартирі на четвертому поверсі. Загальна площа пожежі становить 30 кв. метрів.

    Пожежу локалізовано о 03:58 та ліквідовано о 04:38.

    До ліквідації пожежі залучено 15 людей особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Нагадаємо, у Кривому Розі горів центральний ринок, вогнем знищено 22 павільйони.

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