У Києві рятувальники загасили пожежу в будівлі «Київпроекту»



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У Києві рятувальники ліквідували пожежу в шістнадцятиповерховій будівлі Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає

У центрі Києва горіла шістнадцятиповерхова будівля, де розташований офіс компанії Київпроекту.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Богдана Хмельницького біля метро Театральна сталося займання у висотній офісній будівлі «Київпроекту».

«20 червня до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що у Шевченківському районі по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, в шістнадцятиповерховій будівлі на 9 та 11 поверхах виникла пожежа на площі близько 150 м кв», - йдеться у повідомленні.

О 21:10 пожежу локалізовано, а вже о 21:17 повністю ліквідовано.

«Жертв та постраждалих немає», - зазначили в ДСНС.

До гасіння залучено 32 чол. о/с та 8 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 5 червня, сталася пожежа в магазині на вул. Маршала Малиновського, 9 в Оболонському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в магазині на площі 20 кв. м.

У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Пісківка Бородянського району. Було встановлено, що загорілася частина дерев’яного житлового будинку. В ході проведення розвідки рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина, 1955 року народження.