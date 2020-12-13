Глава МОЗ розповів, як в Україні тестуватимуть на Covid-19 по-новому

У лабораторіях МОЗ вже роблять близько 60 тисяч тестів на коронавірус на день

Міністерство охорони здоров'я розширили перелік осіб, які підлягають тестуванню

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в тестуванні українців на коронавірус Covid-19 очікуються зміни.

«Якщо ми говоримо про кількість тестування, то показник – відсоток виявлених – досить високий. З чим це пов'язано? З тим, що у нас буквально до четверга цього тижня в стандарті було, кого ми тестуємо методом ПЛР – це люди, які мають симптоми коронавірусної хвороби. У нас зростала кількість хворих, і в нас потужності системи, хоча ми їх збільшили у 200 разів у порівнянні зі здатністю робити тести у квітні, зараз у нас в державних лабораторіях, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, вже до 60 тис. тестів на день», – сказав міністр в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, в МОЗ розширили перелік осіб, які підлягають тестуванню:

«По-перше, це всі без винятку люди, в яких є будь-які симптоми респіраторного захворювання, не тільки Covid-19. По-друге, ми змінимо логістику, тобто маршрут пацієнта – не тільки мобільні бригади, зокрема зробимо і відвідування пункту забору біоматеріалу, щоб люди могли здавати. Я поставив завдання, щоб на вівторок ми вже все затвердили».

Напередодні у МОЗ анонсували мінімум один мільйон тестів на місяць, тестування буде безкоштовним.

До слова, Степанов обурений бюджетом міністерства охорони здоров’я на 2021 рік.

В Україні за добу 11 грудня коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514).

Коронавірус в Україні

Всього 885039

Одужали 494001

Хворіють 376040

Померли 14998

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12 грудня Україна отримала від фонду Covax офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника – невідомо. Вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.