Медики спростували міф про зв'язок грипу з холодом

Лікарі зазначають, що зимове повітря містить мало вологи, тому віруси швидше проникають в організм

Лікарі заявили, що холод сам по собі не збільшує ймовірність захворіти на грип чи застуду, ризик підвищують його наслідки.

Про це пише MedicalXpress.

«Багато вірусів, включаючи риновирус і грип, швидше поширюються при більш низьких температурах. Ось чому ці віруси легше поширюються взимку», – розповіли медики.

У той же час фахівці додали, що зимове повітря містить мало вологи, тому віруси швидше проникають в організм.

Також вдихання холодного повітря погано впливає на імунну відповідь в дихальних шляхах. Через це потрібно носити шарфи, щоб дихати через них теплом.

Крім того, взимку люди страждають дефіцитом вітаміну D, що погано впливає на імунітет.

На здоров'я також позначається відсутність фізичної активності, тому що взимку менше людей займаються спортом.

Експерти розповіли HuffPost про деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.