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    На трасі під Києвом сталася серйозна аварія: серед постраждалих є дитина (фото)

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    В результаті зіткнення автомобілі вилетіли на узбіччя - На трасі під Києвом сталася серйозна аварія: серед постраждалих є дитина (фото)
    В результаті зіткнення автомобілі вилетіли на узбіччя
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У ДТП постраждали водій та пасажир ВАЗ

    У вівторок, 18 серпня, на автодорозі Київ - Чоп, на виїзді з одного з сіл Макарівського району в напрямку Києва, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалося двоє осіб.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Аварія трапилася близько 16 години.

    Зіткнулися два автомобілі: Mazda Premacy та ВАЗ 21101. Від удару понівечені автівки опинилися на узбіччі.

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    На трасі під Києвом сталася серйозна аварія: серед постраждалих є дитина (фото)
    На трасі під Києвом сталася серйозна аварія: серед постраждалих є дитина (фото)
    На трасі під Києвом сталася серйозна аварія: серед постраждалих є дитина (фото)
    На трасі під Києвом сталася серйозна аварія: серед постраждалих є дитина (фото)

    Внаслідок автопригоди 41-річний водій та 11-річний пасажир автомобіля ВАЗ 21101 отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

    Механізм та обставини цієї автопригоди будуть з'ясовувати слідчі Макарівського відділу поліції.

    Як повідомлялося, 18 серпня у с. Чабани, що під Києвом, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Жінка похилого віку раптово вийшла на дорогу в 10 метрах від переходу і потрапила під колеса мікроавтобуса «Рено».

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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