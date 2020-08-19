На трасі під Києвом сталася серйозна аварія: серед постраждалих є дитина (фото)



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В результаті зіткнення автомобілі вилетіли на узбіччя Фото: Патрульна поліція Київської області

У ДТП постраждали водій та пасажир ВАЗ

У вівторок, 18 серпня, на автодорозі Київ - Чоп, на виїзді з одного з сіл Макарівського району в напрямку Києва, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалося двоє осіб.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Аварія трапилася близько 16 години.

Зіткнулися два автомобілі: Mazda Premacy та ВАЗ 21101. Від удару понівечені автівки опинилися на узбіччі.

Внаслідок автопригоди 41-річний водій та 11-річний пасажир автомобіля ВАЗ 21101 отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Механізм та обставини цієї автопригоди будуть з'ясовувати слідчі Макарівського відділу поліції.

Як повідомлялося, 18 серпня у с. Чабани, що під Києвом, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Жінка похилого віку раптово вийшла на дорогу в 10 метрах від переходу і потрапила під колеса мікроавтобуса «Рено».