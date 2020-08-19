  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом мікроавтобус збив жінку і протягнув по дорозі десять метрів (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники дістали жінку з-під автобуса - Під Києвом мікроавтобус збив жінку і протягнув по дорозі десять метрів (фото)
    Рятувальники дістали жінку з-під автобуса

    Жінка померла в кареті швидкої допомоги

    У вівторок, 18 серпня, у с. Чабани, що під Києвом, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua, жінка похилого віку раптово вийшла на дорогу в 10 метрах від переходу і потрапила під колеса мікроавтобуса «Рено».

    Автобус простягнув жінку під днищем близько 10 метрів.

    На місце ДТП протягом 5 хв прибули швидка і рятувальники ДСНС. Жінки дістали з-під автобус ще живою, але в машині швидкої допомоги вона померла.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Під Києвом мікроавтобус збив жінку і протягнув по дорозі десять метрів (фото)
    Під Києвом мікроавтобус збив жінку і протягнув по дорозі десять метрів (фото)
    Під Києвом мікроавтобус збив жінку і протягнув по дорозі десять метрів (фото)
    Під Києвом мікроавтобус збив жінку і протягнув по дорозі десять метрів (фото)
    Під Києвом мікроавтобус збив жінку і протягнув по дорозі десять метрів (фото)

    Нагадаємо, 17 серпня на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault. Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.

    ДТП ДСНС смерть Київщина рятувальники жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ