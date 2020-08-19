Під Києвом мікроавтобус збив жінку і протягнув по дорозі десять метрів (фото)



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Рятувальники дістали жінку з-під автобуса

Жінка померла в кареті швидкої допомоги

У вівторок, 18 серпня, у с. Чабани, що під Києвом, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua, жінка похилого віку раптово вийшла на дорогу в 10 метрах від переходу і потрапила під колеса мікроавтобуса «Рено».

Автобус простягнув жінку під днищем близько 10 метрів.

На місце ДТП протягом 5 хв прибули швидка і рятувальники ДСНС. Жінки дістали з-під автобус ще живою, але в машині швидкої допомоги вона померла.

Нагадаємо, 17 серпня на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault. Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.