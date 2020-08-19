На Повітрофлотському проспекті таксі Uber протаранило Porsche (фото)



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В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Київ оперативний

Винуватця ДТП встановлюють правоохоронці

У вівторок, 18 серпня, ввечері на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автівки служби таксі Uber та автомобіля Porsche.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася навпроти стадіону ЦСКА.

За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає.

Обставини ДТП і винуватця встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 17 серпня на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault. Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.