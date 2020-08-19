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    На Повітрофлотському проспекті таксі Uber протаранило Porsche (фото)

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    В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження - На Повітрофлотському проспекті таксі Uber протаранило Porsche (фото)
    В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Винуватця ДТП встановлюють правоохоронці

    У вівторок, 18 серпня, ввечері на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автівки служби таксі Uber та автомобіля Porsche.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася навпроти стадіону ЦСКА.

    За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає.

    Обставини ДТП і винуватця встановлюють правоохоронці.

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    На Повітрофлотському проспекті таксі Uber протаранило Porsche (фото)
    На Повітрофлотському проспекті таксі Uber протаранило Porsche (фото)

    Нагадаємо, 17 серпня на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault. Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ Uber автомобіль
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