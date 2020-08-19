На Повітрофлотському проспекті таксі Uber протаранило Porsche (фото)
В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження
Фото: Київ оперативний
Винуватця ДТП встановлюють правоохоронці
У вівторок, 18 серпня, ввечері на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автівки служби таксі Uber та автомобіля Porsche.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Аварія трапилася навпроти стадіону ЦСКА.
За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає.
Обставини ДТП і винуватця встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 17 серпня на Парковій у лобовому зіткненні зійшлися водії Porsche та Renault. Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.