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    На трасі під Києвом автомобіль збив дівчинку на велосипеді (фото)

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    Водій автомобіля Volkswagen Golf не помітив дитину на велосипеді&nbsp; - На трасі під Києвом автомобіль збив дівчинку на велосипеді (фото)
    Водій автомобіля Volkswagen Golf не помітив дитину на велосипеді 
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Дівчинку з травмами шпиталізували до лікарні в Києві

    У вівторок, 25 травня, близько 20 години на 21 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередніми даними, 48-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не помітив дитину на велосипеді та здійснив на неї наїзд.

    Унаслідок події 10-річна дівчинка отримала травми, її шпиталізували до дитячої лікарні столиці.

    Патрульні забезпечували охорону місця ДТП до прибуття слідчо-оперативної групи, яка буде встановлювати всі обставини інциденту.

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    На трасі під Києвом автомобіль збив дівчинку на велосипеді (фото)
    На трасі під Києвом автомобіль збив дівчинку на велосипеді (фото)
    На трасі під Києвом автомобіль збив дівчинку на велосипеді (фото)

    Правоохоронці наголошують, що рухатись дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

    Також велосипедисту забороняється:

    • керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості — з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;
    • рухатися автомагістралями та дорогами для автомобілів, а також проїзною частиною, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
    • рухатися тротуарами і пішохідними доріжками (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
    • під час руху триматися за інший транспортний засіб;
    • їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);
    • перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);
    • буксирувати велосипеди;
    • буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

    Як повідомлялося, 29 квітня на Великій Кільцевій дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: на перетині з Мінським проспектом зіштовхнулися три автівки та велосипедист.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль велосипедист
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    На трасі під Києвом автомобіль збив дівчинку на велосипеді (фото)