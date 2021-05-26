На трасі під Києвом автомобіль збив дівчинку на велосипеді (фото)

Водій автомобіля Volkswagen Golf не помітив дитину на велосипеді

Дівчинку з травмами шпиталізували до лікарні в Києві

У вівторок, 25 травня, близько 20 години на 21 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, 48-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не помітив дитину на велосипеді та здійснив на неї наїзд.

Унаслідок події 10-річна дівчинка отримала травми, її шпиталізували до дитячої лікарні столиці.

Патрульні забезпечували охорону місця ДТП до прибуття слідчо-оперативної групи, яка буде встановлювати всі обставини інциденту.

Правоохоронці наголошують, що рухатись дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Також велосипедисту забороняється:

керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості — з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;

рухатися автомагістралями та дорогами для автомобілів, а також проїзною частиною, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

рухатися тротуарами і пішохідними доріжками (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

під час руху триматися за інший транспортний засіб;

їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);

перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);

буксирувати велосипеди;

буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

Як повідомлялося, 29 квітня на Великій Кільцевій дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: на перетині з Мінським проспектом зіштовхнулися три автівки та велосипедист.