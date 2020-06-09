Навколо Києва знову спалахнули пожежі в екосистемі (фото)



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Займання очерету в Яготині Фото: ДСНС

Горять трава та очерет

У понеділок, 8 червня, сталося загорання трав`яного настилу на околиці смт Калита у Броварському районі Київщини. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 16:10.

По прибуттю рятувальниками було виявлено, що сталося загорання трав`яного настилу на площі 1 га. Пожежу було локалізовано о 16:54 та повністю ліквідовано о 17:43. На місці події працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Причина пожежі встановлюється.

Того ж дня, 8 червня, виникло загорання трав’яного настилу на відкритій території у м. Обухів.

Рятувальниками було ліквідовано пожежу менш ніж за годину. На місці працювали 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

8 червня о 18:30 виникло загорання очерету в м. Яготин. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить очерет орієнтовно на площі 0,5 га.

Пожежу було локалізовано о 19:10 та повністю ліквідовано о 19:34.





Внаслідок пожежі вогнем знищено очерет на площі 0,5 га. До гасіння пожежі залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у квітні цього року через суху погоду навколо Києва спалахували пожежі в лісах та на відкритій місцевості в екосистемах.