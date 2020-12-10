На Троєщині з-під землі забив фонтан, утворивши озеро (відео)

Двір будинку на вул. Каштановій перетворився на озеро

У четвер, 10 грудня, близько 14 години на вулиці Каштановій, 12 у Деснянському районі Києва через аварію стався витік води з підземних комунікацій.

«Тільки що на вулиці Каштановій, 12, з-під землі почало бити цілюще джерело», – повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як видно на оприлюдненому відео, вода залила двір будинку і дворові проїзди. У деяких припаркованих автомобілів затоплені колеса.

Наразі невідомо, сталося пошкодження водомережі чи теплотраси.

Нагадаємо, 23 листопада на водопровідній мережі на проспекті Науки, 33 сталася аварія. В результаті аварії вода била фонтаном з-під землі і на тротуарі та проїжджій частині утворилося ціле озеро.