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    На Троєщині з-під землі забив фонтан, утворивши озеро (відео)

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    Автомобілі потрапили у водяну пастку - На Троєщині з-під землі забив фонтан, утворивши озеро (відео)
    Автомобілі потрапили у водяну пастку
    Фото: скріншот відео

    Двір будинку на вул. Каштановій перетворився на озеро

    У четвер, 10 грудня, близько 14 години на вулиці Каштановій, 12 у Деснянському районі Києва через аварію стався витік води з підземних комунікацій.

    «Тільки що на вулиці Каштановій, 12, з-під землі почало бити цілюще джерело», – повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    Як видно на оприлюдненому відео, вода залила двір будинку і дворові проїзди. У деяких припаркованих автомобілів затоплені колеса.

    Наразі невідомо, сталося пошкодження водомережі чи теплотраси.

    Нагадаємо, 23 листопада на водопровідній мережі на проспекті Науки, 33 сталася аварія. В результаті аварії вода била фонтаном з-під землі і на тротуарі та проїжджій частині утворилося ціле озеро.

    Теги: Київ вода аварія Троєщина
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