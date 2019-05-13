Столична влада взялася за проблему покинутих авто на вулицях Києва



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14 червня 2018 року в Святошинському районі Києва стався вибух у покинутому автомобілі

На вулицях столиці сьогодні знаходиться більше 600 кинутих автомобілів

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати підтримали проект рішення, який передбачає врегулювати ситуацію з безхазяйними транспортними засобами.

Як повідомляє прес-служба Київради, проблема безхазяйного транспорту полягає не лише в порушенні благоустрою, а й безпосередньо стосується безпеки киян. Яскравий приклад - 14 червня 2018 року в Святошинському районі Києва стався вибух у покинутому автомобілі у дворах біля житлових будинків. Тоді внаслідок інциденту постраждали чотири дитини.

«Відповідно до статданих, на вулицях столиці сьогодні знаходиться більше 600 кинутих авто. Існуюча процедура евакуації безхазяйного автотранспорту має радянську основу, норми часів, коли кинутий транспортний засіб був винятковістю, а не практикою на вулицях великих міст», - зазначає ініціатор проекту рішення, депутат Київради Олександр Пабат.

За його словами, наразі виконавчий орган Київради (КМДА) не наділений повноваженнями щодо демонтажу покинутих чи безхазяйних транспортних засобів. Волночас, Національна поліція через відсутність матеріально-технічної бази не здатна вирішити проблему з такими автівками.

«Через це маємо ситуацію, коли одне відомство, що відповідає за порядок та благоустрій не має повноважень щодо дій стосовно кинутих авто, друге - має повноваження, але кошти, в разі проходження всіх етапів та проведення аукціону, йдуть на третє. Очевидно, що ситуація з безхазяйними авто сьогодні не може бути вирішена без запровадження чіткого, впорядковуючого алгоритму», - наголошує Пабат.

Для того, аби вирішити ситуацію з безхазяйними автівками на вулицях столиці, необхідно наділити відповідними повноваженнями виконавчий орган Київради. Зокрема пропонується, аби КМДА протягом трьох місяців з моменту прийняття такого рішення розробила та затвердила порядок переміщення, тимчасового зберігання і передачі безхазяйних транспортних засобів відповідним підрозділам Національної поліції України.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Як повідомлялося, станом на березень 2019 року на вулицях Києва налічувався 581 покинутий, занедбаний або старий транспортний засіб.

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