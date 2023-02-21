На Трухановому острові облаштують екостежки

На відвідувачів екостежок чекатимуть чарівні озера, дубові та соснові ліси, піщані пляжі

На Трухановому острові ведуть роботи з облаштування екостежок для активного відпочинку киян та гостей столиці. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

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За його словами, відвідувачів чекатимуть два маркованих маршрути для скандинавської ходьби, бігу або їзди на гірських велосипедах. Відкриття екостежок планують навесні 2023 року.

«Наша мета – дати можливість киянам та гостям столиці отримати всі переваги заміського активного відпочинку, перебуваючи практично в самому центрі Києва. На відвідувачів екостежок чекатимуть чарівні озера, дубові та соснові ліси, піщані пляжі. Також передбачено декілька ефектних фотозон і зручних місць відпочинку. Переконаний, цей проєкт дозволить багатьом заново відкрити для себе київську перлину – Труханів острів», – сказав Олександр Возний.

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Він зазначив, що концепція екостежок передбачає мінімум людського втручання і максимум природи. Водночас комунальники працюють, аби на шляху відвідувачів не було складних перешкод, а самі маршрути бути зручними з точки зору навігації. Відкриття облаштованих маршрутів заплановано на квітень 2023 року.

Екостежки на Трухановому – це два маршрути: «жовтий» і «синій» протяжністю 14 та 10 кілометрів відповідно. Вирушити на прогулянку екостежкою можна буде з однієї із двох стартових точок – біля Пішохідного або Північного мосту. Маршрути також передбачатимуть наявність громадських вбиралень, пунктів медичної допомоги і муніципальної охорони на старті та фініші.

