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На Трухановому острові облаштують екостежки

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Трухановому острові облаштують екостежки
Концепція екостежок передбачає мінімум людського втручання і максимум природи
фото з відкритих джерел

На відвідувачів екостежок чекатимуть чарівні озера, дубові та соснові ліси, піщані пляжі

На Трухановому острові ведуть роботи з облаштування екостежок для активного відпочинку киян та гостей столиці. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

За його словами, відвідувачів чекатимуть два маркованих маршрути для скандинавської ходьби, бігу або їзди на гірських велосипедах. Відкриття екостежок планують навесні 2023 року.

«Наша мета – дати можливість киянам та гостям столиці отримати всі переваги заміського активного відпочинку, перебуваючи практично в самому центрі Києва. На відвідувачів екостежок чекатимуть чарівні озера, дубові та соснові ліси, піщані пляжі. Також передбачено декілька ефектних фотозон і зручних місць відпочинку. Переконаний, цей проєкт дозволить багатьом заново відкрити для себе київську перлину – Труханів острів», – сказав Олександр Возний.

Він зазначив, що концепція екостежок передбачає мінімум людського втручання і максимум природи. Водночас комунальники працюють, аби на шляху відвідувачів не було складних перешкод, а самі маршрути бути зручними з точки зору навігації. Відкриття облаштованих маршрутів заплановано на квітень 2023 року.

Екостежки на Трухановому – це два маршрути: «жовтий» і «синій» протяжністю 14 та 10 кілометрів відповідно. Вирушити на прогулянку екостежкою можна буде з однієї із двох стартових точок – біля Пішохідного або Північного мосту. Маршрути також передбачатимуть наявність громадських вбиралень, пунктів медичної допомоги і муніципальної охорони на старті та фініші.
 

Теги: Труханів острів відпочинок Київ

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