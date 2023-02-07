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Негода у столиці: влада звернулася до киян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Негода у столиці: влада звернулася до киян
фото ілюстративне

Жителів Києва закликають без потреби не виїжджати на вулиці і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць

Столичні комунальники ліквідовують наслідки негоди в столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Станом на 07:45, 7 лютого, на вулиці Києва виведено близько 300 одиниці комунальної спецтехніки. Сніг прибирають понад 29 бригад комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами.

«Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Практично пів України вкриє невеликий сніг. Температура вночі опуститься до 9° морозу (у Карпатах – до 17° морозу). Вдень подекуди прогріється до 0°. На дорогах місцями ожеледиця. 

У Києві та області 7 лютого буде хмарно, але з проясненнями. Впаде невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер пануватиме північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9° морозу, а вдень від 0° до 5° морозу. У Києві вночі обіцяють 6-8° морозу, а вдень – 1-3° морозу.

Теги: снігопад Київ столиця

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