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ЗСУ показали збиту повітряну кулю, яка літала над Київщиною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ показали збиту повітряну кулю, яка літала над Київщиною
фото з соцмереж

Сьогодні у небі над Києвом було зафіксовано шість повітряних куль ворога

Збройні сили України опублікували на своїй сторінці у Facebook повітряну кулю, яка сьогодні літала над Київщиною.

«Збита повітряна куля з відбивачами на Київщині. Шість ворожих повітряних цілей в повітряному просторі Києва було виявлено сьогодні. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщувались в просторі під дією вітру», – йдеться в повідомленні.

По усіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО. Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів.

ЗСУ показали збиту повітряну кулю, яка літала над Київщиною фото 1

Також кулю зафіксували користувачі соцмереж. Фото вже опубліковано в Telegram.

ЗСУ показали збиту повітряну кулю, яка літала над Київщиною фото 2

Нагадаємо, триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Теги: Київ війна росія окупанти

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