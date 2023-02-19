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У Дніпровському районі облаштували сучасне укриття для осіб з інвалідністю

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Дніпровському районі облаштували сучасне укриття для осіб з інвалідністю
Завершено ремонтні роботи з облаштування нового укриття подвійного використання

В укритті може бути розміщено 120 осіб

У Центрі реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району облаштували сучасне укриття подвійного використання, яке вміщає до 120 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона нагадала, що до повномасштабного вторгнення у Центрі зробили капітальний ремонт відділення трудової реабілітації/працетерапії, відділення фізичної реабілітації та в групі денного перебування для молоді з ментальними розладами.

«У січні цього року закінчили ремонтні роботи з облаштування нового найпростішого укриття подвійного використання, яке вміщає до 120 осіб. Воно облаштоване зручним під’їздом, пандусами, поручнями, а також туалетом для осіб із інвалідністю. Зараз у Центрі перебуває 97 дітей та осіб з інвалідністю, зокрема внутрішньо переміщені діти з Бердянська, Луганської, Донецької та Харківської областей», – зазначила Марина Хонда.

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Центр реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району, де облаштували укриття
Фото: КМДА

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району – сучасний заклад комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю мешканців лівобережної частини Києва. Тут працюють над всебічним розвитком дітей і молоді з інвалідністю, залучають їх до активного соціального життя.

Загалом при Центрі функціонують відділення раннього втручання, ранньої реабілітації; психолого-педагогічної реабілітації; фізичної реабілітації; трудової реабілітації/працетерапії: соціальної допомоги догляду вдома. Із дітьми працюють висококваліфіковані фахівці.

У Центрі проводиться комплекс заходів із:

  • ранньої реабілітації та раннього втручання;
  • педагогічної;
  • психологічної;
  • медичної:
  • денного догляду:
  • денного догляду для дітей з інвалідністю;
  • догляду вдома;
  • соціально-трудової;фізкультурно-спортивної реабілітації;
  • соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями;
  • соціальної адаптації;
  • консультативно-інформаційні;
  • транспортні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у «Мистецькому арсеналі» облаштовано укриття.

Теги: Київ укриття війна

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