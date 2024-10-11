На вихідних низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху

Загалом десять автобусів та тролейбусів змінять маршруті

Протягом вихідних, 12–13 жовтня, низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській. Про це попереджає КП «Київпастранс».

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;

автобус № 39 – в напрямку до вул. Ракетної від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), у зворотному напрямку за власним маршрутом;

автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківська за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;

автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);

автобус № 87 – у напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

автобус № 95 – у напрямку масиву Микільська Слобідка від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

КП «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 жовтня змінили маршрути тролейбуси №№ 16, 35. Зміни пов’язані з запланованим асфальтуванням проїжджої частини вул. Юрія Іллєнка.