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У ніч проти 11 жовтня змінили маршрути два тролейбуси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У ніч проти 11 жовтня змінили маршрути два тролейбуси
фото: vechirniy.kyiv.ua

Зміни пов’язані з запланованим асфальтуванням проїжджої частини вул. Юрія Іллєнка

У ніч проти 11 жовтня змінили маршрути тролейбуси №№ 16, 35. Про це повідомляє «Київпастранс».

Як зазначається, зміни пов’язані з запланованим асфальтуванням проїжджої частини вул. Юрія Іллєнка.

Зокрема, з 22:00 10 жовтня до 06:00 11 жовтня рух тролейбусів №№ 16, 35 організують відповідно від вул. Мрії та просп. Свободи до вул. Щусєва за власними маршрутами, далі вул. Максима Берлінського (у зворотному напрямку вул. Вавилових) – вул. Ризька – вул. Дорогожицька – вул. Юрія Іллєнка, далі за власними маршрутами.

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня, у Києві відновився рух транспорту вулицею Іллєнка після прориву водопроводу біля станції метро «Дорогожичі».  Рух було обмежено в обох напрямках з 8 жовтня через аварію.

Як повідомлялося,  8 жовтня, біля станції метро «Дорогожичі» прорвало міську мережу водопостачання. Через підтоплення підземного переходу станцію метро «Дорогожичі» було закрито на вхід та вихід. Поїзди слідували повз станцію без зупинки. О 14:30 станція метро «Дорогожичі» відновила роботу у звичайному режимі.

У зв'язку із аварією тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджали сусідньою до вул. Іллєнка – вулицею Дорогожицькою. Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро «Дорогожичі», було обмежено в обох напрямках. Проводилися роботи з відкачування води.

Теги: громадський транспорт ремонт дороги

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