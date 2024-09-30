У Києві сьогодні припинять рух трамваї на популярному маршруті

Замість трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус № 19-ТК

Сьогодні, 30 вересня з 15:00 і до закінчення руху вулицею Автозаводською – на ділянці від площі Тараса Шевченка до вулиці Семена Скляренка не курсуватимуть трамваї. Про це попереджає пресслужба «Київпастрансу».

Перевізник пояснює це необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт трамвайної контактної мережі.

Замість трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус № 19-ТК сполученням «Площа Тараса Шевченка–вул. Кирилівська» за маршрутом:

вул. Полярна–вул. Автозаводська–вул. Семена Скляренка–вул. Куренівська – вул. Кирилівська–вул. Сирецька– вул. Семена Скляренка– вул. Автозаводська–вул. Полярна. Киян просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 30 вересня, частково буде обмежений рух транспорту вулицею Вінстона Черчилля. О бмеження діятимуть з 09:00 до 17:00 на ділянці від вулиці Катерини Гандзюк до Якова Гніздовського. Дорожники фрезеруватимуть там верхній шар асфальтобетонного покриття. Комунальники просять киян враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.