Вберегти працівників сфери послуг від зухвалості клієнтів. У Японії прийнято незвичну постанову

Столична асамблея Токіо схвалила постанову на початку жовтня під тиском профспілок і представників промисловості

Опитування в Японії показало, що майже кожен другий працівник сфери послуг зазнавав образ від клієнтів

Зростання кількості «споживачів-злочинців» спонукало владу в Токіо запровадити першу в країні постанову для захисту персоналу сфери послуг від касухари – японської скороченої форми «переслідування клієнтами». Про це повідомляє The Guardian.

Не зважаючи на те, що Японія славиться своїм високим рівнем обслуговування клієнтів, однак поведінка багатьох з них «залишає бажати кращого», йдеться у матеріалі.

Хоча токійська постанова, яка набуде чинності в квітні, не передбачає штрафних санкцій, експерти сподіваються, що цей крок висвітлить зростаючу соціальну проблему і, можливо, спонукає людей добре подумати, перш ніж висловлювати своє розчарування та розлючення на персонал.

Опитування профспілок цього року показало, що майже кожен другий працівник сфери послуг, на яку припадає 75% працівників у Японії, зазнавав образ від клієнтів.

Як повідомляє газета Asahi Shimbun, в одному випадку помічник менеджера супермаркету в Токіо отримав дзвінок від покупця, який заявив, що тофу, який він купив у магазині, розпався. Коли працівник завітав додому до покупця, щоб перевірити, він виявив, що тофу – продукт із коротким терміном придатності – було куплено два тижні тому.

Не бажаючи відштовхувати покупця, працівник намагався залишатися дипломатичним, але потім клієнт наказав йому впасти на підлогу і вибачитися.

Спалахи гніву охопили місцеві урядові установи: одна співробітниця офісу в Токіо розповіла, як літній житель звинуватив її у бажанні померти, і запропонував їй впасти мертвою.

«Схоже, що люди відчувають, що можуть говорити все, що завгодно, коли мають справу з державними службовцями, тому що вони платять податки. Я б хотів, щоб вони зрозуміли, що працівники теж люди», – сказав чиновник Asahi.

Повідомляється, що міністерство праці розглядає можливість подальшого посилення законодавства для боротьби з касухарою в багатьох секторах, включаючи громадський транспорт, ресторани та кол-центри.

Столична асамблея Токіо схвалила постанову на початку жовтня під тиском профспілок і представників промисловості. У розпорядженні зазначено, що «ніхто не має права брати участь у переслідуванні клієнтів у будь-якому місці» і що «суспільство в цілому має намагатися запобігати зловживанням», але в ньому визнається цінність для бізнесу законного зворотного зв’язку.

До слова, одним із лідерів негостинного туризму можна назвати Японію. Вона є одним із туристичних напрямків, який і досі вважаються загадковими саме через певну закритість. До того ж часто звична культура Європи разюче відрізняється від місцевої. Приміром, тут у закладах не заведено залишати чайові, тож навіть не намагайтеся це зробити: мало того, що це не зрозуміють, то ще й пориватимуться наздогнати і повернути гроші.