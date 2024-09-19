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У Білоцерківській громаді зросте вартість проїзду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Білоцерківській громаді зросте вартість проїзду
У Білій Церкві вартість проїзду зросте до 15 грн
фото ілюстративне

У громаді зросла кількість пільговиків через внутрішньо переміщених осіб, а платоспроможність мешканців знизилась

У Білоцерківській громаді буде підвищена вартість проїзду на громадському транспорті до 15 грн. Про це повідомляє поресслужба Білоцерківської міської ради за результатами публічних обговорень проєкту рішення.

Профільний заступник міського голови Олександр Поляруш поінформував, що підвищать вартість проїзду у зв’язку зі значним зростанням вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів у період воєнного стану в Україні. Крім того, зріс й розмір мінімальної заробітної плати.

Під час засідання перевізниками були подані розрахунки бажаної вартості тарифу на перевезення громадян. Однак, аналізуючи подані суми Олександр Поляруш наголосив, що такі тарифи на сьогодні є не реальними, адже громадяни не зможуть за них сплачувати.

«Ще з грудня 2022 року перевізники подавали листи та розрахунки щодо перегляду тарифу і для цього були всі підстави, але в період повномасштабного вторгнення та враховуючи те, що доходи населення не зростали, міська влада знайшла порозуміння з перевізниками та тариф залишався незмінній. На сьогодні постало питання невідповідності чинного тарифу собівартості перевезень, оскільки ціна палива значно зросла. Але разом з тим ми бачимо розрахунки, які подали підприємства та розуміємо, що вони нереальні для нашого населення, тому зараз наше головне завдання, знайти баланс і врахувати інтереси всіх 3-х сторін: влади, перевізників, пасажирів», – зазначив Поляруш.

Як підсумок, присутні дійшли висновку, що наразі, враховуючи всі реалії часу, компромісним рішенням буде встановлення тарифів на послуги з перевезення – 15 грн.

Разом з тим він відмітив, що місцеві перевізники здійснюють перевезення пільгових категорій не отримуючи компенсації з державного бюджету. Також вони додатково (за домовленістю) перевозять безплатно учнів 1- 4 класів, а за 50% від вартості проїзду – учнів 5-11 класів. Крім того, у громаді зросла кількість пільговиків через внутрішньо переміщених осіб, а платоспроможність мешканців знизилась.

Тим часом у Києві на деяких автобусних маршрутах тестується система безквиткового проїзду. Функціонал сервісу вже готовий і зараз його тестують на кількох маршрутах «Київпастрансу». Сервіс передбачає, що пасажир може їхати в автобусі без квитка, відбувається самовалідація – людина заходить до застосунку, натиснула, оплатила проїзд та поїхала. При цьому відпадає необхідність у валідаторах.

Теги: тарифи громадський транспорт послуги влада населення перевезення Біла Церква

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