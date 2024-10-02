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Канада запровадила жорстке мито на всі електромобілі з Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Канада запровадила жорстке мито на всі електромобілі з Китаю
Електромобілі китайського виробництва тепер обкладаються 100% митом у Канаді
фото із відкритих джерел

Канада слідом за США та Європою запровадить жорсткі мита на китайські авто, тож країн, що захищаються від китайського автопрому, стає дедалі більше

Влада Канади ввела тарифи у розмірі 100% на всі електромобілі з Китаю, зокрема вантажний транспорт та автобуси. Про це йдеться у заяві канадського уряду, пише CBC.

«26 серпня 2024 федеральний уряд оголосив про введення 100% додаткового податку на всі електромобілі китайського виробництва з 1 жовтня 2024», – йдеться в документі. У ньому наголошується, що з 22 жовтня набуває чинності також рішення Оттави про введення податку в 25% на імпорт сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю.

26 серпня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що влада країни незабаром запровадить тарифи у розмірі 100% на імпорт електромобілів і 25% на ввезення сталі та алюмінію з Китаю. Трюдо тоді пояснив, що ці заходи вводяться для захисту канадських інтересів, оскільки «Китай не грає за тими самими правилами, що й інші країни».

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь заявив, що такий крок Оттави може зіпсувати торговельно-економічні відносини двох держав. Він назвав дії канадців типовим протекціоністським підходом.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія оголосила, що з липня запровадить додаткові мита на китайські автомобілі до 38,1%. 

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Теги: тарифи Канада Китай імпорт Електромобілі транспорт влада

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