Канада запровадила жорстке мито на всі електромобілі з Китаю

Канада слідом за США та Європою запровадить жорсткі мита на китайські авто, тож країн, що захищаються від китайського автопрому, стає дедалі більше

Влада Канади ввела тарифи у розмірі 100% на всі електромобілі з Китаю, зокрема вантажний транспорт та автобуси. Про це йдеться у заяві канадського уряду, пише CBC.

«26 серпня 2024 федеральний уряд оголосив про введення 100% додаткового податку на всі електромобілі китайського виробництва з 1 жовтня 2024», – йдеться в документі. У ньому наголошується, що з 22 жовтня набуває чинності також рішення Оттави про введення податку в 25% на імпорт сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю.

26 серпня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що влада країни незабаром запровадить тарифи у розмірі 100% на імпорт електромобілів і 25% на ввезення сталі та алюмінію з Китаю. Трюдо тоді пояснив, що ці заходи вводяться для захисту канадських інтересів, оскільки «Китай не грає за тими самими правилами, що й інші країни».

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь заявив, що такий крок Оттави може зіпсувати торговельно-економічні відносини двох держав. Він назвав дії канадців типовим протекціоністським підходом.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія оголосила, що з липня запровадить додаткові мита на китайські автомобілі до 38,1%.