На вулиці в центрі Києва 100 рекламних щитів замінили на сітілайти (фото)



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З вулиці Саксаганського прибрали рекламні щити

По вул. Саксаганського налічується 47 нових сітілайтів

На вулиці Саксаганського в центрі Києва замінили 106 старих рекламних щитів на 47 сучасних сітілайтів. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо більш детально, то вулиця протяжністю в 2,5 км була заповнена рекламою загальною площею в 1408 кв. м. Конструкції різного розміру знаходились на кожному перехресті та вздовж всієї вулиці. Це ще не враховуючи рекламні засоби на фасадах та славнозвісні перетяжки над дорогою. Тобто, рекламного шуму було більш ніж достатньо», - написав він.

Тепер по вул. Саксаганського налічується 47 нових сітілайтів, розташованих згідно з правилами, загальною площею в 200 кв. м.

Смирнов додав, що вже незабаром наземних конструкцій нараховуватиметься 4390 (наприклад в 2015 році їх було майже 12 тисяч, а сьогодні - 5,5 тис.).

Раніше повідомлялося, що на вул. Ярославській у Подільському районі Києва демонтовано 145 рекламних засобів.